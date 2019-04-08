Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 08.04.2019: Ein Paradies für Surfer
21 Min.Folge vom 08.04.2019
Ian Flannery arbeitet als Buchhalter in Boston und möchte dem hektischen Großstadtleben den Rücken kehren. Sein Sehnsuchtsort ist Newport, Rhode Island, wo er schon als Kind die Ferien bei seiner Großmutter verbrachte. Hier kann Ian die Küste entlang joggen, Kraft tanken und das Leben genießen. Er hat hart gearbeitet, um sich eine Wohnung in Newport leisten zu können, und kann es nun kaum erwarten, sein neues Leben zu beginnen. Die Küstenstadt gilt als weltweite Segel-Metropole, hat eine grandiose Aussicht aufs Meer und ein geschäftiges Zentrum. Ians künftiges Domizil sollte mindestens drei Zimmer und einen Garten haben und möglichst nahe am Strand liegen.
