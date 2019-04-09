Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 09.04.2019: Lagune für zwei
21 Min.Folge vom 09.04.2019
Jenelle und Matt Semar sind bereit fürs Inselleben! Das Paar wohnt in Austin, Texas, wo Matt einen anstrengenden Job als Softwareentwickler hat, und will nun die hektische Großstadt gegen South Padre eintauschen. Der charmante Ferienort am Golf von Mexiko mit seinen kilometerlangen Sandstränden bietet hervorragende Wassersportbedingungen im türkisblauen Meer sowie schöne Ausflüge zu Leuchttürmen und anderen Sehenswürdigkeiten. Hier können die beiden entspannen und ihren Kindheitstraum leben. Ihr perfektes Eigenheim muss möglichst nah am Strand liegen, vier Zimmer und mindestens zwei Bäder haben, außerdem einen Pool und eine offene Küche.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.