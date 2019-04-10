Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 10.04.2019: Muscheln gefällig?
21 Min.Folge vom 10.04.2019
Martha's Vineyard hat es Karl und Lauri angetan. Seit sie auf der idyllischen Insel zum ersten Mal Urlaub gemacht haben, kommt das Paar aus Boston mit ihren Kindern immer wieder zurück und hat nun beschlossen, hier ein Haus zu kaufen. Die größte Insel Neuenglands bietet für jeden Geschmack etwas, Sportliebhaber kommen hier genauso auf ihre Kosten wie Natur- oder Kultur-Fans. Es gibt malerische Fischerhütten, 19 Strände, dramatische Klippen und edle Boutiquen. Das Eigenheim der Familie soll Beach-Flair besitzen, drei Schlafzimmer und Bäder sowie einen großen Außenbereich. Kein Problem für Maklerin Rose, denn das Budget ist mit 1,5 Millionen Dollar recht üppig.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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