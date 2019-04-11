Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 11.04.2019: Stufenlos glücklich
21 Min.Folge vom 11.04.2019
Camano Island soll die künftige Heimat von Kristi, Dan und ihren vier Kindern werden. Der Sportclub-Manager und die Personalleiterin haben sich vor drei Jahren via Online-Dating kennengelernt und leben bislang in getrennten Wohnungen in Seattle. Auf Camano, das über eine Brücke mit dem Festland verbunden ist und nur rund eine Stunde von ihren Arbeitsplätzen entfernt liegt, will die Patchwork-Familie nun zusammenziehen. Die entspannte Atmosphäre, schöne Strände, Golfplätze und eine traumhafte Landschaft machen die Insel zu einem wahren Paradies. Hier suchen sie ein bezugsfertiges Haus mit 4 Schlafzimmern, Meerblick und großer Terrasse für rund 550.000 Dollar.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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