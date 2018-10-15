Ein kalifornisches TraumhausJetzt kostenlos streamen
Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 15.10.2018: Ein kalifornisches Traumhaus
21 Min.Folge vom 15.10.2018
Peter und Erin aus Fort Lauderdale, Florida, möchten mit ihren beiden Kindern nach Coronado Island in Kalifornien ziehen. Der Facharzt für Physikalische Medizin kann seine Praxis problemlos auf die Insel verlegen und hofft dort auf ein entspannteres Leben mit der Familie. Erin, die aus Coronado stammt, will ihren Sprösslingen eine ebenso schöne Kindheit ermöglichen, wie sie selbst hatte. Nun suchen die vier auf dem idyllischen Eiland mit seinen herrlichen Sandstränden und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten ein großes, modernes Haus direkt am Meer.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.