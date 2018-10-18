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Island Life - Traumhaus gesucht

Verliebt, verlobt, gekauft

HGTVFolge vom 18.10.2018
Verliebt, verlobt, gekauft

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 18.10.2018: Verliebt, verlobt, gekauft

21 Min.Folge vom 18.10.2018

Sarah und Evan sind frisch verlobt und möchten ihr Leben in Mount Pleasant, South Carolina, hinter sich lassen, um einen Neustart auf der 12.000 Einwohner-Insel James Island zu wagen. Die beiden hatten das ruhige Eiland als College-Studenten oft besucht und herrliche Zeiten in schöner Natur verlebt. James Island ist perfekt für Wanderungen und andere Outdoor-Aktivitäten. Nun möchte das Paar an diesem Ort heiraten, ein schönes Haus am Meer kaufen und eine Familie gründen.

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