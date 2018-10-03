Meerblick mit RenovierungsbedarfJetzt kostenlos streamen
Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 03.10.2018: Meerblick mit Renovierungsbedarf
21 Min.Folge vom 03.10.2018
Ein frisch verheiratetes Paar hat genug vom Großstadtleben und möchte der 200.000 Einwohner Stadt Spokane im Bundesstaat Washington den Rücken kehren, um auf die San Juan Islands zu ziehen. Die junge Ehefrau hat dort eine Immobilie mit schönem Meerblick und reichlich Auslauf für ihre Hunde im Auge. Doch das Anwesen ist ziemlich renovierungsbedürftig, und ihr Gatte hat wenig handwerkliche Fähigkeiten.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.