Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 08.10.2018: Strand oder Dock?
21 Min.Folge vom 08.10.2018
Lisanne und Greg aus Royersford, Pennsylvania, haben sich in das idyllische Städtchen Brigantine, im Atlantic County, New Jersey, verliebt und beschließen, mit der Familie ganz auf die Insel zu ziehen. Sie suchen nun ein Haus, das genug Platz für ihre Teenager-Zwillinge und den Hund bietet. Doch bei einem Punkt, ist sich die Familie nicht einig: Soll ihr künftiges Heim am Strand oder in der Bucht liegen?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.