Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Island Life - Traumhaus gesucht

Ein gemütliches Outdoor-Domizil

HGTVFolge vom 09.10.2018
Ein gemütliches Outdoor-Domizil

Ein gemütliches Outdoor-DomizilJetzt kostenlos streamen

Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 09.10.2018: Ein gemütliches Outdoor-Domizil

21 Min.Folge vom 09.10.2018

Da sie beide auf Fidalgo Island, einer gut 100 km2 großen, hügeligen und bewaldeten Insel im Bundesstaat Washington aufgewachsen sind und eine herrliche Kindheit verlebten, möchten Katie und Mike, dass auch ihre Kids dort im Pacific fischen, in freier Natur campen und Bergwandern können. Deshalb will die Familie Mount Vernon verlassen und nimmt heute die Fähre nach Fidalgo, um ihr Traumhaus zu finden.

Alle verfügbaren Folgen