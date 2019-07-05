Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 05.07.2019: Die erste eigene Wohnung
21 Min.Folge vom 05.07.2019
Eine Musiktherapeutin ist bereit, ihre erste Immobilie zu kaufen und eine eigene Praxis in Hilton Head, South Carolina, zu eröffnen. Sie sieht sich bereits in ihrem Traumhaus am Strand und kann es kaum erwarten, wieder näher bei ihrer Familie zu sein und neue Wassersportarten auszuprobieren.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.