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Island Life - Traumhaus gesucht

Sanddünung

HGTVFolge vom 12.07.2019
Sanddünung

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 12.07.2019: Sanddünung

21 Min.Folge vom 12.07.2019

Pennsylvanias lange Wintermonate sind der Grund für den Umzug einer Familie auf die Outer Banks. Sie lieben die weißen Sandstrände, das Meer und die kleinstädtische Atmosphäre. In ihrem Lieblingsurlaubsort sehen sie sich nach einem Haus mit einem Spielezimmer, einem Pool und großen Hinterhof für ihren Golden Retriever um.

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