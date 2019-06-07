Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 07.06.2019: Wonne und Sonne in Key West
21 Min.Folge vom 07.06.2019
Ein Paar ist es leid, jedes Jahr die eisigen Temperaturen über die Wintermonate in Pennsylvania auszuhalten. Darum zieht es sie ins sommerliche Key West nach Florida. Hier suchen sie ein Haus mit vier Schlafzimmern und offenem Grundriss sowie mit Pool und ganz wichtig: Genügend Privatsphäre für ihren Sohn und seine laute Musik.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.