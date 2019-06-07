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Island Life - Traumhaus gesucht

Wonne und Sonne in Key West

HGTVFolge vom 07.06.2019
Wonne und Sonne in Key West

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 07.06.2019: Wonne und Sonne in Key West

21 Min.Folge vom 07.06.2019

Ein Paar ist es leid, jedes Jahr die eisigen Temperaturen über die Wintermonate in Pennsylvania auszuhalten. Darum zieht es sie ins sommerliche Key West nach Florida. Hier suchen sie ein Haus mit vier Schlafzimmern und offenem Grundriss sowie mit Pool und ganz wichtig: Genügend Privatsphäre für ihren Sohn und seine laute Musik.

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