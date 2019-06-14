Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 14.06.2019: An Alabamas Golfküste
21 Min.Folge vom 14.06.2019
Seit fast 20 Jahren macht ein Paar aus Missouri Urlaub in der Küstenstadt Gulf Shores in Alabama. Als ihr Sohn aufs College geht, entscheiden sie: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen Umzug! Sie suchen ein Haus mit zwei Schlafzimmern, Pool, Platz für ihr Boot und mit Meerblick.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.