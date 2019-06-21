Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 21.06.2019: Mehr Meer
21 Min.Folge vom 21.06.2019
Kennengelernt bei einer Regatta und geheiratet in einem Yachtclub, steht für ein Paar aus Florida fest: Ihr neues Domizil soll auf Merritt Island am Indian River sein! Sie träumen von einem Grundstück mit Pool, einem großzügigen Haus und einem Dock im Garten für ihr eigenes Boot.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.