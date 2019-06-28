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Island Life - Traumhaus gesucht

Platz für 20 Lippenstifte

HGTVFolge vom 28.06.2019
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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 28.06.2019: Platz für 20 Lippenstifte

21 Min.Folge vom 28.06.2019

Seit der Geburt ihrer Tochter hat ein Pärchen eine andere Lebenseinstellung und möchte das laute und überfüllte Stadtleben in Dallas hinter sich lassen. Sie wollen ihrer Tochter zuliebe ihren Traum verwirklichen und nach South Padre Island ziehen, wo die beiden auch ihre Flitterwochen verbracht haben.

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