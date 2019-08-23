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Island Life - Traumhaus gesucht

Mehr als eine Hundehütte

HGTVFolge vom 23.08.2019
Mehr als eine Hundehütte

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 23.08.2019: Mehr als eine Hundehütte

21 Min.Folge vom 23.08.2019

Zwei Lehrer aus Chicago lernen James Island während einer Ferienreise nach Charleston kennen. Sie wissen sofort: Das ist der perfekte Ort, um eine Familie zu gründen! Sie schätzen die Nähe zur Großstadt genauso wie zu den Stränden, Bauernhöfen und sogar einem Platz für Ziegen-Yoga. Sie wünschen sich ein renoviertes Haus mit großem Garten und einer abgeschirmten Veranda, um das Wetter genießen zu können.

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