Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 23.08.2019: Mehr als eine Hundehütte
21 Min.Folge vom 23.08.2019
Zwei Lehrer aus Chicago lernen James Island während einer Ferienreise nach Charleston kennen. Sie wissen sofort: Das ist der perfekte Ort, um eine Familie zu gründen! Sie schätzen die Nähe zur Großstadt genauso wie zu den Stränden, Bauernhöfen und sogar einem Platz für Ziegen-Yoga. Sie wünschen sich ein renoviertes Haus mit großem Garten und einer abgeschirmten Veranda, um das Wetter genießen zu können.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.