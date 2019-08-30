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Island Life - Traumhaus gesucht

Kaufen oder bauen?

HGTVFolge vom 30.08.2019
Kaufen oder bauen?

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 30.08.2019: Kaufen oder bauen?

21 Min.Folge vom 30.08.2019

Ein abenteuerlustiges Paar zieht nach Bald Head Island, um mehr Zeit mit ihren Hunden am Strand zu verbringen und einen entspannten Lebensstil zu genießen. Sie suchen ein großes Haus mit viel Charakter und Gästezimmer für Familie und Freunde. Sie möchten eine Immobilie finden, in die sie gleich einziehen können, aber das sie trotzdem individuell gestalten können.

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