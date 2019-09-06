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Island Life - Traumhaus gesucht

Beste Aussichten für mich und Mum

HGTVFolge vom 06.09.2019
Beste Aussichten für mich und Mum

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 06.09.2019: Beste Aussichten für mich und Mum

21 Min.Folge vom 06.09.2019

Ein Paar sucht Ruhe und Entspannung auf Camano Island und lädt die (Schwieger-)Mutter ein, bei ihnen einzuziehen. Sie suchen ein Haus mit einem geteilten Grundriss, damit jeder seine Privatsphäre hat. Wohnzimmer und Terrasse sollen gemeinsam genutzt werden. Die Mutter wünscht sich außerdem einen Kunstraum mit einem inspirierenden Blick nach draußen.

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