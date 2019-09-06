Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 06.09.2019: Gut Haus will Weile haben
21 Min.Folge vom 06.09.2019
Ein von Heimweh geplagtes Paar kehrt zurück nach Fidalgo Island, nachdem sie die letzten Jahre in Rhode Island gelebt und gearbeitet haben. Sie freuen sich darauf, ihre fünfjährige Tochter in der charmanten Stadt Anacortes großzuziehen. Ihre Wünsche an das neue Zuhause: ein Spielzimmer, einen eingezäunten Hof für die Hunde und eine offene Küche.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.