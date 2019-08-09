Man gönnt sich ja sonst nichtsJetzt kostenlos streamen
Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 09.08.2019: Man gönnt sich ja sonst nichts
21 Min.Folge vom 09.08.2019
Alte Freunde wollen sich gemeinsam ein Haus an der Küste in Ocean City kaufen. Da beide viel beschäftigt sind, soll die Immobilie als Ferienhaus zum Entspannen dienen. Ocean Citys unberührte Strände und historische Strandpromenade sind dafür der perfekte Ort. Sie besichtigen Häuser in der Nähe des Wassers.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.