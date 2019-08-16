Auf der Suche nach dem lieben HaiJetzt kostenlos streamen
Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 16.08.2019: Auf der Suche nach dem lieben Hai
21 Min.Folge vom 16.08.2019
Ein Leben auf dem Campingplatz? Für diese Familie ein Traum! Sie suchen auf ihrem Lieblingsplatz auf Fidalgo Island ein geräumiges Haus, um dort dauerhaft zu leben. Ihre Kinder sollen in der Natur aufwachsen und alle Freuden des Campings im Alltag erleben dürfen. Das Haus auf dem Campingplatz soll eine große Küche und ein Esszimmer haben.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.