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Island Life - Traumhaus gesucht

Auf der Suche nach dem lieben Hai

HGTVFolge vom 16.08.2019
Auf der Suche nach dem lieben Hai

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 16.08.2019: Auf der Suche nach dem lieben Hai

21 Min.Folge vom 16.08.2019

Ein Leben auf dem Campingplatz? Für diese Familie ein Traum! Sie suchen auf ihrem Lieblingsplatz auf Fidalgo Island ein geräumiges Haus, um dort dauerhaft zu leben. Ihre Kinder sollen in der Natur aufwachsen und alle Freuden des Campings im Alltag erleben dürfen. Das Haus auf dem Campingplatz soll eine große Küche und ein Esszimmer haben.

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