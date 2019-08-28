Mit dem Jetski ins neue LebenJetzt kostenlos streamen
Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 28.08.2019: Mit dem Jetski ins neue Leben
21 Min.Folge vom 28.08.2019
Ein Paar das Powell, Ohio, möchte mehr Ruhe in ihr Leben bringen und ihr Traumhaus am Indian Lake finden. Ihr Wunsch: Ein Haus mit offenem Blick auf das Wasser plus Dock für ihr zukünftiges Boot und Platz für ihre Hunde zum Spielen. Finden sie ihr Traumhaus?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.