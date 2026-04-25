Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 25.04.2026: Neustart im Süden
22 Min.Folge vom 25.04.2026
Eine leidenschaftliche Food-Liebhaberin verlässt das kalte Boston, um auf einer Insel vor Charleston ein neues Leben zu beginnen. Sie sucht ein Zuhause mit Garten für ihren Hund und einer kurzen Strecke zur Arbeit. Wichtig ist ihr außerdem die Nähe zur lebendigen Food-Szene der Stadt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation, Familie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.