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It's Always Sunny in Philadelphia

Die Clique schlägt Boggs

ProSieben FUNStaffel 10Folge 1vom 17.02.2025
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 1: Die Clique schlägt Boggs

20 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12

Auf einem Linienflug durch die USA versucht die Clique, einen ominösen Rekord zu brechen. Dafür müssen sie so viel Bier trinken, wie sie nur können. Weil sich Dennis und Frank mehr Nervenkitzel wünschen, vereinbaren sie eine Zusatzwette: Wer zuerst dem Mile-High-Club beitritt, hat gewonnen.

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