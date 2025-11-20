Die Clique hat ein Gruppen-DateJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 2: Die Clique hat ein Gruppen-Date
23 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Dee hat einen neuen Freund, den sie bei einem Gruppen-Date kennengelernt hat. Als sie ihren Kumpels davon erzählt, sind die von der Idee begeistert und veranstalten ebenfalls einen Gruppen-Date-Abend in ihrer Bar. Doch Dennis, Mac und Charlie sind dabei leider alles andere als erfolgreich. Also planen sie eine weitere Date-Night - und die wird noch schlimmer.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television