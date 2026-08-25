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It's Always Sunny in Philadelphia

Charlies Rettungsplan

ProSieben FUNStaffel 10Folge 4vom 25.08.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 4: Charlies Rettungsplan

20 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Eine Gesundheitsinspektion steht bevor. Charlie gibt sich alle Mühe, um die Bar auf Vordermann zu bringen, doch seine Clique verbreitet nur Chaos. Sie halten Hühner im Gastraum, verstopfen die Toilette und bestellen online 4000 Steaks. Trotz aller Widrigkeiten behält Charlie aber die Nerven, um auch dieses Jahr die Kontrolle durch den Gesundheitsinspektor zu überstehen.

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