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It's Always Sunny in Philadelphia

Die Clique spioniert

ProSieben FUNStaffel 10Folge 5vom 18.02.2025
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 5: Die Clique spioniert

21 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12

Eine Gesundheitsinspektion steht bevor. Charlie gibt sich alle Mühe, um die Bar auf Vordermann zu bringen, doch seine Clique verbreitet nur Chaos. Sie halten Hühner im Gastraum, verstopfen die Toilette und bestellen online 4000 Steaks. Trotz aller Widrigkeiten behält Charlie aber die Nerven, um auch dieses Jahr die Kontrolle durch den Gesundheitsinspektor zu überstehen.

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