It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 5: Die Clique spioniert
21 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Eine Gesundheitsinspektion steht bevor. Charlie gibt sich alle Mühe, um die Bar auf Vordermann zu bringen, doch seine Clique verbreitet nur Chaos. Sie halten Hühner im Gastraum, verstopfen die Toilette und bestellen online 4000 Steaks. Trotz aller Widrigkeiten behält Charlie aber die Nerven, um auch dieses Jahr die Kontrolle durch den Gesundheitsinspektor zu überstehen.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH