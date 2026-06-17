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It's Always Sunny in Philadelphia

Mac spielt Detektiv

ProSieben FUNStaffel 10Folge 7vom 17.06.2026
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Mac spielt Detektiv

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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 7: Mac spielt Detektiv

19 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12

In den Nachrichten erfährt Mac, dass sein Vater ein schreckliches Verbrechen begangen haben soll. Ihm wird der Mord an einem Mann vorgeworfen, der in Kürze bei einem Gerichtsprozess aussagen sollte. Mac kann nicht glauben, dass sein Vater dazu fähig ist, und beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Schließlich droht ihm bei einer Verurteilung die Todesstrafe.

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It's Always Sunny in Philadelphia
ProSieben FUN
It's Always Sunny in Philadelphia

It's Always Sunny in Philadelphia

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