Frank geht in den RuhestandJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 9: Frank geht in den Ruhestand
20 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12
Eines Tages verkündet Frank ganz überraschend, dass er in den Ruhestand gehen will. Die Clique macht sich daraufhin Gedanken, wer seine Anteile an der Bar erhält. Nach kurzer Zeit entbrennt ein regelrechter Wettstreit um die Rolle des Mehrheitseigners. Als sie die Geschäftsunterlagen durchsehen, stellen sie fest, dass eine mysteriöse Person drei Prozent an ihrem Pub hält und ihnen ebenfalls gefährlich werden könnte.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9, Season 11: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 7: 20th Century Fox International Television