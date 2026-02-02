Chardee MacDennis 2: Elektronischer BoogalooJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 1: Chardee MacDennis 2: Elektronischer Boogaloo
20 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Die Clique will ihr selbst erfundenes Spiel "Chardee MacDennis" einem bekannten Spielzeughersteller vorstellen. Die Freunde geben sich alle Mühe, um den Manager zu überzeugen. Als er vorschlägt, das Spiel in der Praxis kennenzulernen, läuft die Situation schnell aus dem Ruder.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH