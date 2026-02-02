Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

ProSieben FUNStaffel 11Folge 1vom 02.02.2026
20 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Die Clique will ihr selbst erfundenes Spiel "Chardee MacDennis" einem bekannten Spielzeughersteller vorstellen. Die Freunde geben sich alle Mühe, um den Manager zu überzeugen. Als er vorschlägt, das Spiel in der Praxis kennenzulernen, läuft die Situation schnell aus dem Ruder.

