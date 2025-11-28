Die Clique kommt in die Hölle (2)Jetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 10: Die Clique kommt in die Hölle (2)
22 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Mac und seine Freunde befinden sich auf einem Kreuzfahrtschiff. Weil sie sich nicht an die Regeln des christlichen Veranstalters halten, landen sie bald im Schiffsgefängnis. Ein verheerender Sturm tobt und lässt die Freunde ihre Lebensentscheidungen hinterfragen - und bald ist Charlie überzeugt, dass sie alle bereits tot sind und sich auf dem direkten Weg in die Hölle befinden.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television