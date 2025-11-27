Die Clique kommt in die Hölle (1)Jetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 9: Die Clique kommt in die Hölle (1)
21 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Mac ist einer Kirchengemeinde beigetreten, die eine christliche Kreuzfahrt veranstaltet. Er nimmt seine gesamte Clique mit auf das Schiff und erhofft sich einen skandalfreien Aufenthalt. Doch bereits in den ersten Minuten schlagen seine Freunde über die Stränge. Sie halten sich weder an das Alkoholverbot noch an die Regeln des friedlichen Miteinanders. Und Mac macht Beobachtungen, die selbst ihn in seinem Glauben erschüttern.
