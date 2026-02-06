Die Clique fährt zum WasserparkJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 2: Die Clique fährt zum Wasserpark
18 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Ein Ausflug in den Wasserpark nimmt für die gesamte Clique einen unerwarteten Verlauf: Während sich Charlie und Frank mit einer ausgedachten Krankengeschichte bei allen Attraktionen vordrängeln, bleiben Dee und Mac bereits in der ersten Rutsche stecken. Dennis lernt derweil zufällig ein kleines Mädchen kennen, das genauso hinterlistig ist wie er. Gemeinsam geben sie sich als Vater-Tochter-Duo aus und treiben jede Menge Unfug.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
