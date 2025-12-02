Posttraumatische BelastungsstörungJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 7: Posttraumatische Belastungsstörung
22 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Seit Tagen spielen Frank und Mac ein VR-Computerspiel. Der Ego-Shooter geht Mac allerdings derart nahe, dass er bald sogar davon träumt. Nach und nach entwickelt er Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Dee berichtet ihren Freunden derweil freudestrahlend von ihrer letzten Nacht, die sie mit einem attraktiven Stripper verbracht hat. Doch für ihn hatten die gemeinsamen Stunden offenbar eine andere Bedeutung als für sie.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television