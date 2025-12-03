Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crickets Geschichte

ProSieben FUN Staffel 12 Folge 9 vom 03.12.2025
Folge 9: Crickets Geschichte

18 Min. Ab 12

Der obdachlose Cricket trifft eines Tages zufällig auf seinen Vater. Der alte Mann will seinen Sohn wieder auf den rechten Pfad führen. Er bietet ihm an, das Familiengeschäft zu übernehmen. Nach kurzer Bedenkzeit willigt Cricket ein. Er muss sich die Firmenleitung aber mit seinem verhassten Bruder teilen - und das ist nicht die einzige Herausforderung.

