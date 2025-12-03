It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 9: Crickets Geschichte
18 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Der obdachlose Cricket trifft eines Tages zufällig auf seinen Vater. Der alte Mann will seinen Sohn wieder auf den rechten Pfad führen. Er bietet ihm an, das Familiengeschäft zu übernehmen. Nach kurzer Bedenkzeit willigt Cricket ein. Er muss sich die Firmenleitung aber mit seinem verhassten Bruder teilen - und das ist nicht die einzige Herausforderung.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television