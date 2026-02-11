Die Clique schlägt Boggs: Die Frauen sind dranJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 3: Die Clique schlägt Boggs: Die Frauen sind dran
20 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Dee lädt sämtliche Frauen, die sie kennt, ein, um den Boggs-Rekord zu brechen: Auf einem reinen Damen-Flug nach Los Angeles müssen Dee und ihre Freundinnen so viel Bier trinken, wie sie können. Ihr Vorhaben läuft allerdings noch schneller aus dem Ruder als damals gemeinsam mit den Jungs.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
