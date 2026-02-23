It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 1: Daddy flippt aus
22 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Frank will sich scheiden lassen. Damit seine Frau nichts von seinem Vermögen bekommt, möchte er es an Bedürftige verschenken. Dennis und Dee sind entsetzt und versuchen mit allen Mitteln, ihn davon abzubringen. In Charlies Apartment feiert Frank mit ein paar Stripperinnen eine Party. Charlie, der aufgrund eines Fahrfehlers von Dennis einen Unfall hatte und nun im Rollstuhl sitzen muss, erkennt, dass einem als Behindertem unglaublich viel Sympathie entgegengebracht wird ...
It's Always Sunny in Philadelphia
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
