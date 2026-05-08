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It's Always Sunny in Philadelphia

Die Rache der McPoyles

ProSieben FUNStaffel 3Folge 4vom 08.05.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 4: Die Rache der McPoyles

23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Liam, Ryan und Margaret McPoyle nehmen die Gang in ihrer eigenen Kneipe als Geiseln. Sie foltern Charlie, Mac, Dennis und Dee mit allerlei Gemeinheiten und kniffligen Denksportaufgaben. Frank versteckt sich unterdessen im Lüftungsschacht und hofft, dass sich das Problem von selbst löst. Als sich das nicht abzeichnet, greift er zu harten Bandagen.

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