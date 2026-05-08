Die Rache der McPoylesJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 4: Die Rache der McPoyles
23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Liam, Ryan und Margaret McPoyle nehmen die Gang in ihrer eigenen Kneipe als Geiseln. Sie foltern Charlie, Mac, Dennis und Dee mit allerlei Gemeinheiten und kniffligen Denksportaufgaben. Frank versteckt sich unterdessen im Lüftungsschacht und hofft, dass sich das Problem von selbst löst. Als sich das nicht abzeichnet, greift er zu harten Bandagen.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH