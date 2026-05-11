It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 8: Der Promifaktor
22 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Mac ist davon überzeigt, bald berühmt zu sein, nachdem er von einem Reporterteam zu einem Unfall befragt wurde und ein 20-minütiges Statement abgeliefert hat. Im Fernsehen sieht man ihn jedoch lediglich für wenige Sekunden. Mac ist stinksauer und beschließt, selbst Nachrichtensendungen zu produzieren. Das Schicksal nimmt seinen Lauf ...
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH