Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
It's Always Sunny in Philadelphia

Die Benzinkrise

ProSieben FUNStaffel 4Folge 2vom 28.10.2025
Joyn Plus
Die Benzinkrise

Die BenzinkriseJetzt ohne Werbung streamen

It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 2: Die Benzinkrise

21 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Als eine überaus hohe Stromrechnung in der Post ist, ist in der Bar die Aufregung groß. Charlie tüftelt kurzerhand einen Plan aus: In Zukunft soll das "Paddy's" mit einem Generator versorgt werden. Der selbsternannte Wirtschaftsexperte Mac klaut indes die gesamten Ersparnisse und kauft dafür Benzin, das er später bei steigenden Preisen mit einem gewaltigen Gewinn verkaufen will.

Alle Staffeln im Überblick

It's Always Sunny in Philadelphia
ProSieben FUN
It's Always Sunny in Philadelphia

It's Always Sunny in Philadelphia

Alle 2 Staffeln und Folgen