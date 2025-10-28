It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 2: Die Benzinkrise
21 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Als eine überaus hohe Stromrechnung in der Post ist, ist in der Bar die Aufregung groß. Charlie tüftelt kurzerhand einen Plan aus: In Zukunft soll das "Paddy's" mit einem Generator versorgt werden. Der selbsternannte Wirtschaftsexperte Mac klaut indes die gesamten Ersparnisse und kauft dafür Benzin, das er später bei steigenden Preisen mit einem gewaltigen Gewinn verkaufen will.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
