It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 5: Mac und Charlie sterben (1)
20 Min. Ab 12
Macs Vater Luther wird auf Bewährung freigelassen. Mac und Charlie sind beunruhigt, schließlich hatte Luther vor seiner Verhaftung geschworen, die beiden umzubringen. Sie tüfteln einen Plan aus, wonach Luther glauben soll, dass sie tot sind. Die Umsetzung des Planes scheint jedoch gewisse Schwierigkeiten mit sich zu bringen ...
It's Always Sunny in Philadelphia
