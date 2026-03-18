Mac kämpft gegen die Homo-EheJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 1: Mac kämpft gegen die Homo-Ehe
21 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Im Fitnessstudio trifft Mac auf eine alte Bekannte und ihren Ehemann. Dass Carmen verheiratet ist, irritiert Mac sichtlich, denn die hübsche Blondine wurde als Mann geboren. Mac ist überzeugt, dass es sich bei ihrer Partnerschaft um eine gleichgeschlechtliche Ehe handelt, die er verhindern muss. Mit einer Bibel bewaffnet, stürmt er erneut in das Fitnessstudio, um die beiden von einer Scheidung zu überzeugen.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television