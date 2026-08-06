Die Clique verläuft sich im WaldJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 11: Die Clique verläuft sich im Wald
23 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Auf dem Weg nach Atlantic City fährt Frank durch einen Wald, um sich die Maut zu sparen. Das stellt sich allerdings als schlechte Idee heraus, denn nach einem Unfall müssen sich die Freunde zu Fuß auf die Suche nach Hilfe begeben. Ein Trucker nimmt Dennis und Charlie mit, während sich Frank mit einem Häschen anfreundet.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH