ProSieben FUNStaffel 6Folge 12vom 13.01.2026
21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 16

Dees Fruchtblase platzt, und all ihre Freunde bringen sie ins Krankenhaus. Dennis und die anderen wollen den Vater benachrichtigen, aber Dee weigert sich noch immer, dessen Namen preiszugeben. Die Männer befürchten, dass sie nach der Geburt für das Baby sorgen müssen. Also beschließen sie, den Erzeuger ausfindig zu machen und zur Verantwortung zu ziehen.

