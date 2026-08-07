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It's Always Sunny in Philadelphia

Ein sonniges Weihnachtsfest

ProSieben FUNStaffel 6Folge 13vom 07.08.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 13: Ein sonniges Weihnachtsfest

42 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 16

Heiligabend ist gekommen, und die Clique feiert in der Bar. Dennis und Dee blicken zwiegespalten auf die Weihnachtstage ihrer Kindheit zurück. Schließlich lief das Fest der Liebe bei ihnen immer gleich ab: Die beiden Geschwister äußern ihre sehnlichsten Wünsche. Frank besorgt die Geschenke - allerdings nicht für seine Kinder, sondern für sich selbst. Dieses Jahr scheint er diese grausame Tradition fortzusetzen.

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