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It's Always Sunny in Philadelphia

Die Clique kauft ein Schiff

ProSieben FUNStaffel 6Folge 3vom 18.03.2026
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Folge 3: Die Clique kauft ein Schiff

21 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Charlie, Mac und Dennis haben eine neue fixe Idee: Sie wollen sich den Traum vom eigenen Boot erfüllen. Sie können sich aber nur ein verrostetes Wrack leisten. Dee wird zum Aufräumen verdonnert, was sich als schlechte Idee erweist - vor allem, weil Frank ihr hilft. Während ihre Freunde versuchen, das Boot auf Vordermann bringen, widmen sich Dennis und Mac angenehmeren Aufgaben: Sie freunden sich mit anderen Bootsbesitzern an.

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