ProSieben FUNStaffel 6Folge 5vom 09.01.2026
Mac und Charlie: weiße Unterschicht

21 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Weil sie mit der Hitzewelle zu kämpfen haben, aber keinen Zutritt zu einem schicken Schwimmclub erhalten, schmieden Mac und Charlie einen Plan: Sie wollen den alten Pool aus ihrer Kindheit wieder in Stand setzen. Dafür brauchen sie aber Franks finanzielle Unterstützung. Um zu beweisen, dass sie im Gegensatz zu ihren Freunden zur Oberschicht gehören, versuchen Dee und Dennis ebenfalls, im Schwimmclub aufgenommen zu werden - ohne Erfolg.

ProSieben FUN
