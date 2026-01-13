It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 1: Franks Pretty Woman
22 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Frank erscheint knutschend mit einer Prostituierten in der Bar. Er stellt sie den anderen als seine zukünftige Ehefrau vor. Die Überraschung bei Dee, Dennis und Charlie ist entsprechend groß. Aber vielleicht können sie die recht ordinäre Dame in kurzer Zeit in "Pretty Woman" verwandeln. Mac kämpft derweil mit seinem Gewicht. Er isst rund um die Uhr und legt immer mehr zu.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
