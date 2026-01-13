Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 7Folge 1vom 13.01.2026
22 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Frank erscheint knutschend mit einer Prostituierten in der Bar. Er stellt sie den anderen als seine zukünftige Ehefrau vor. Die Überraschung bei Dee, Dennis und Charlie ist entsprechend groß. Aber vielleicht können sie die recht ordinäre Dame in kurzer Zeit in "Pretty Woman" verwandeln. Mac kämpft derweil mit seinem Gewicht. Er isst rund um die Uhr und legt immer mehr zu.

