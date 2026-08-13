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It's Always Sunny in Philadelphia

Das Klassentreffen

ProSieben FUNStaffel 7Folge 12vom 13.08.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 12: Das Klassentreffen

20 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Die Freunde freuen sich auf ihr Klassentreffen. In ihrer alten Schule angekommen, werden Kindheitserinnerungen wach. Die sind allerdings nicht nur positiv: Während Dee versucht, bei ihrem alten Schwarm zu landen, lässt sich Charlie wie früher herumkommandieren und Mac wird wegen seines echten Namens ausgelacht.

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