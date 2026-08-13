It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 12: Das Klassentreffen
20 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Die Freunde freuen sich auf ihr Klassentreffen. In ihrer alten Schule angekommen, werden Kindheitserinnerungen wach. Die sind allerdings nicht nur positiv: Während Dee versucht, bei ihrem alten Schwarm zu landen, lässt sich Charlie wie früher herumkommandieren und Mac wird wegen seines echten Namens ausgelacht.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH