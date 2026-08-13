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Das Klassentreffen Teil 2: Die Rache der Clique

ProSieben FUNStaffel 7Folge 13vom 13.08.2026
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Folge 13: Das Klassentreffen Teil 2: Die Rache der Clique

22 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Dee und Dennis sitzen frustriert auf ihrem Klassentreffen herum und überlegen fieberhaft, wie sie bei den einst coolen Typen Eindruck schinden können. Schnell schlägt die Stimmung um und plötzlich schwören die beiden, Rache an denen zu nehmen, die sie zu Schulzeiten schlecht behandelt haben.

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